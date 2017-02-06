Сообщения о планах США рассорить Иран и Россию назвали голословными спекуляциями

Москва считает публикацию в газете The Wall Street Journal попыткой отравить отношения между Россией и США. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«The Wall Street Journal и многие другие не занимаются ничем, кроме как выискиванием поводов для голословных и безосновательных спекуляций (...). Соответственно, у нас и отношение такое к этому изданию», — заявил дипломат.

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5 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и арабских странах сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа ищет возможности для того, чтобы «вбить клин» между Москвой и Тегераном. Таким образом, как отмечало издание, Вашингтон надеется положить конец сирийскому конфликту и активизировать борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

За два дня до этого представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США продолжат ужесточать политику в отношении Ирана.

3 февраля Вашингтон расширил экономические санкции против Тегерана, включив в черный список 13 физических лиц, а также 12 компаний. В американском Минфине пояснили, что это связано с иранской программой создания баллистических ракет, а также поддержкой, оказываемой ливанскому шиитскому движению «Хезболла», которое в США признано террористическим.