WSJ сообщила о планах Вашингтона «вбить клин» между Москвой и Тегераном

Администрация президента США Дональда Трампа ищет возможности для того, чтобы помешать дипломатическому и военному сотрудничеству России и Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и арабских странах.

Таким образом, как отмечает издание, Вашингтон надеется положить конец сирийскому конфликту и активизировать борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«Есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, и мы готовы рассмотреть этот вариант», — приводит издание слова собеседника в Белом доме.