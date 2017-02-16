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Путин рассказал об общих интересах спецслужб России и США

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Владимир Путин
Владимир Путин

Налаживание сотрудничества между российскими и американскими спецслужбами выгодно и Москве и Вашингтону, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в четверг, 16 февраля, на заседании коллегии Федеральной службы безопасности, сообщает сайт Кремля.

«В общих интересах восстановление диалога со спецслужбами Соединенных Штатов Америки, других стран — членов НАТО», — сказал Путин.

Глава государства уточнил, что не российская сторона виновата в том, что сотрудничество прервалось и не восстанавливается. «Абсолютно очевидно, что в сфере антитеррора должны сотрудничать все ответственные организации и международные объединения, потому что даже простой информационный обмен о каналах и источниках финансирования террористов, о людях, причастных или подозреваемых в причастности к терроризму, серьезно усиливает результативность наших общих усилий», — подчеркнул российский лидер.

15 февраля президент США Дональд Трамп исключил любые свои контакты с представителями спецслужб России. Таким образом он ответил на статью в газете The New York Times, в которой утверждалось, что члены предвыборного штаба Трампа контактировали с высокопоставленными чиновниками российской разведки.

В Службе внешней разведки России эту информацию комментировать отказались, назвав ее «измышлениями».

Путин неоднократно поднимал вопрос сотрудничества спецслужб России и США в ходе своих выступлений. 16 октября во время общения с журналистами он рассказал, что Москва за несколько месяцев до теракта на марафоне в Бостоне в 2013 году направила США официальное уведомление с информацией о предполагаемых террористах, однако американцы отказались вести диалог. В то же время он отмечал и примеры положительного сотрудничества. В частности, в ходе подготовки и проведения Олимпийских игр в Сочи американские спецслужбы установили с российскими деловые, партнерские отношения и помогали в обеспечении безопасности, указывал Путин.

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