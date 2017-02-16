Кремль отреагировал на идею введения визового режима с Белоруссией

Москва в настоящее время не изучает вопрос введения визового режима с Минском. Об этом в четверг 16 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет, такой темы мы не рассматриваем», — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле такая возможность.

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Ранее в четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты исследования, согласно которым почти 80 процентов россиян считают целесообразным восстановить визовый режим с Белоруссией из-за решения Минска отменить ограничения на въезд гражданам 80 стран.

Только 16 процентов респондентов согласились на сохранение открытой границы между двумя странами.

Накануне пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик заявил, что срок безвизового пребывания иностранцев в республике может быть продлен с пяти до 12-14 дней.

Безвизовый режим начал действовать в Белоруссии с 12 февраля. Иностранные граждане могут попасть в республику без визы только через минский аэропорт.

В конце января руководство ФСБ России приказало установить на российско-белорусской границе пограничную зону, после чего президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Москву в нарушении межгосударственного договора.