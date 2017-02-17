Самолет с символикой «Зенита» попал в аварию в Пулково

Самолет Airbus 319 авиакомпании «Россия» с символикой футбольного клуба «Зенит» попал в аварию в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает портал Topspb.tv.

Самолет с пассажирами на борту планировал вылететь в Сочи в пятницу, 17 февраля. Людей уже запустили внутрь лайнера, происходила погрузка багажа. Отмечается, что в этот момент спецавтомобиль, который подвозит вещи к грузовому отсеку, по непонятным причинам въехал в турбину самолета. О пострадавших не сообщается.

Футболистов «Зенита» на борту не было. В четверг подопечные Мирчи Луческу уступили на выезде бельгийскому «Андерлехту» со счетом 0:2 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.