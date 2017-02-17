Бывший рязанский губернатор согласился безвозмездно помогать преемнику

Бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев станет советником врио главы региона Николая Любимова. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» Любимов сообщил в пятницу, 17 февраля, передает ТАСС.

«Да, Олег Иванович согласился, и я благодарен ему за это», — сказал новый руководитель Рязанской области. Он выразил надежду, что Ковалев поможет ему «войти в курс дела очень хорошо».

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В интервью Любимов также рассказал, что в ближайшие две недели ознакомится с обстановкой и политическим окружением, а потом совершит поездку по региону. «Через 100 дней нужно уже выдвинуть программу перемен, предложить социально-экономические программы, нацеленные на решение долгосрочных задач», — цитирует врио губернатора «Комсомольская правда — Рязань».

15 февраля сообщалось, что Любимов предложил бывшему губернатору Рязанской области Олегу Ковалеву должность советника на общественных началах.

Днем ранее президент Владимир Путин принял отставку Ковалева, руководившего Рязанской областью с 2008 года. В тот же день он назначил врио руководителя региона, бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Николая Любимова.

До прихода в нижнюю палату парламента 45-летний Любимов был депутатом Законодательного собрания Калужской области (2015-2016 годы), в сентябре 2015-го стал его председателем.