Захарова перечислила нелепости из фильма «Би-би-си» о фанатах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в Facebook, что посмотрела вышедший на британском телевидении фильм о российских футбольных фанатах. По ее мнению, картина является постановочной нелепостью.

Захарова обратила внимание на следующие моменты: «"Пресс-секретарь полиции" Владимир Маркин, "российские мужчины", иллюстрированные кадрами бомжей, "головорезы", поющие в караоке песни из мультфильма про "Бременских музыкантов", искусственное нагнетание музыкой и цветом».

«Кульминацией, на мой взгляд, стало то, что в качестве жертв русских фанатов посадили перед телевизионными камерами фанатов британских: нашли пару "бедных овечек", которых тщательно умыли, причесали, сделали из них таких "экскурсоводов по собору Святого Павла", которые в жизни не видели ни бейсбольной биты, ни разбитой пивной бутылки», — продолжила она.

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16 февраля британский телеканал BBC Two показал документальный фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В нем вспомнили об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы-2016, а также рассказали о том, что лидеры российских фанатских организаций устраивают отбор «бойцов» для столкновений с конкурирующими группами. В целом в картине речь идет о возникновении в России новой культуры в фанатской футбольной среде и ставится под сомнение безопасность гостей предстоящего чемпионата мира 2018 года.

В Кремле заявили, что не собираются смотреть этот фильм. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в качестве ленты, отметив снижение уровня объективности в материалах журналистов «Би-би-си».