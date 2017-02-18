Российские болельщики песней пригласили британцев на ЧМ-2018

Российские футбольные болельщики в песенной форме пригласили британских фанатов посетить чемпионат мира 2018 года. Видео появилось на YouTube-канале RT на русском.

Они призвали иностранцев не бояться поездки в Россию, несмотря на показанный на телеканале BBC Two фильм «Российская армия хулиганов», в котором предстоящее мировое первенство называют «фестивалем насилия». В картине также рассказывалось об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы — 2016. Создатели ленты ставят под сомнение безопасность решивших посетить грядущее мировое первенство болельщиков.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.