Предпринимателя заподозрили в гибели крановщицы во Владикавказе

Во Владикавказе возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего директора компании «Эссент», подозреваемого в причастности к смерти крановщицы. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила пресс-служба управления СК по Северной Осетии-Алания.

Мужчине вменяется нарушение правил безопасности при ведении строительных работ повлекшее по неосторожности смерть человека (статья 216 УК РФ).

По версии следствия, во Владикавказе утром 10 января в ходе демонтажа недостроенного кирпичного здания многофункциональной больницы на пересечение улиц Дзусова и Весенняя упал башенный кран. В результате погибла 52-летняя оператор, работавшая в этот момент на строительной технике. Других пострадавших в результате инцидента не было.

Как установили следователи, падение крана и гибель потерпевшей произошло вследствие нарушения подозреваемым правил безопасности при производстве строительных работ.

Утром 4 октября 2016 года строительный кран упал на территорию детского сада в Москве. Инцидент произошел вследствие нарушения технологии сборки стрелы. В результате произошедшего никто не пострадал. Из-за ЧП было перекрыто движение автомобилей.