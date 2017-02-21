ЦБ понизил курс евро на полрубля

Банк России понизил официальный курс евро расчетами «завтра» на 49 копеек, до 61,2 рубля, свидетельствуют данные на сайте ЦБ. Курс доллара снизился на 24 копейки, до 57,86 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 35 копеек, до 59,37 рубля.

На Московской бирже доллар к 13:30 мск опустился на 10 копеек, до 57,85 рубля. Евро упал на 56 копеек, до 60,96 рубля. Цена на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,28 процента, до 56,91 рубля.

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17 февраля министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что правительство будет оперативно реагировать в случае дальнейшего укрепления рубля.

15 февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что валютные интервенции Минфина препятствуют еще более резкому укреплению курса российской валюты. По его словам, закупки вносят стабилизацию на валютный рынок, без них рубль рос бы сильнее.

9 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что власти продолжат придерживаться политики плавающего валютного курса. При этом она отказалась считать валютные интервенции, стартовавшие двумя днями ранее, попыткой управлять рублем.