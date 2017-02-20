Курс доллара снизился до 58 рублей

Курс доллара на Московской бирже снизился на 41 копейку и составил на 10:30 мск 58 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Евро также опустился на 20 копеек до 61,71 рубля. Укреплению российской валюты способствует рост цен на нефть. Фьючерсные контракты на марку Brent с исполнением в апреле подорожали на бирже ICE на 0,3 процента до 55,98 доллара за баррель.

Однако основной причиной роста курса рубля эксперты называют период налоговых выплат в России. Главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов полагает, что рубль имеет шансы на укрепление до конца февраля, поскольку 27 и 28 февраля пройдут очередные налоговые платежи (НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль). На этом фоне доходности долгосрочных облигаций федерального займа могут снизиться после роста в конце прошлой недели. Таким образом, создается неплохая перспектива для продолжения керри-трейда.

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15 февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что валютные интервенции Минфина препятствуют еще более резкому укреплению курса российской валюты. По его словам, закупки вносят стабилизацию на валютный рынок, без них рубль рос бы сильнее. В то же время 9 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что власти продолжат придерживаться политики плавающего валютного курса. При этом она отказалась считать валютные интервенции, стартовавшие двумя днями ранее, попыткой управлять рублем.