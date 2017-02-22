Глава МИД Филиппин усомнился в скором разрешении территориального спора с Китаем

Министр иностранных дел Филиппин выразил сомнения в том, что территориальный спор с Китаем будет в урегулирован в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters.

«Лично я не верю, что эта проблема будет скоро разрешена, — объяснил Перфекто Ясай. — Возможно, мы не доживем до того момента, как она будет урегулирована. Оснований для оптимизма, учитывая все сведения, которые у меня имеются, нет, но о войне и речи быть не может».

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При этом Ясай поддержал решение филиппинского президента Родриго Дутерте не давить на Пекин, чтобы вынудить его исполнить решение международного арбитража, присудившего спорные острова филиппинцам. По словам министра, ситуация тупиковая, и наилучшим выходом будет сосредоточиться на сотрудничестве с Китаем ради реализации взаимовыгодных проектов.

В январе 2013 года Манила подала иск в Международный суд с просьбой признать недействительной линию «девяти пунктиров», которая, по мнению Пекина, закрепляет его права на спорные территории. КНР отказалась участвовать в разбирательстве. 12 июля суд постановил, что Китай не имеет «исторического права» на острова в ЮКМ и фактически нарушает права Филиппин. Пекин отказался исполнять решение суда.

Президент Филиппин Родриго Дутерте тем не менее заявил, что продолжит курс на сближение с Китаем. В октябре 2016 года во время визита Дутерте в КНР Пекин пообещал Маниле предоставить инвестиции в размере 15 миллиардов долларов.