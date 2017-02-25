Россиянин Репилов выиграл Кубок мира по санному спорту

Россиянин Роман Репилов выиграл общий зачет Кубка мира по санному спорту после победы на заключительном этапе соревнований в немецком Альтенберге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По сумме двух попыток время россиянина составило 1 минуту 47,237 секунды. Второе место занял немец Феликс Лох (+0,461 секунды), третье — другой представитель Германии Йоханнес Людвиг (+0,800 секунды).

Репилов получил 100 очков за первое место на последнем этапе КМ и набрал 845 баллов в общем зачете, став недосягаемым для соперников. На втором месте с 748 очками расположился Лох, на третьем — его соотечественник Вольфганг Киндль (700 очков).

Единственным российским саночником, побеждавшим в общем зачете Кубка мира, является нынешний главный тренер сборной России Альберт Демченко. Он первенствовал в сезоне 2004/05.

20-летний Репилов — неоднократный призер чемпионатов мира и Европы.