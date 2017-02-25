Захарова ответила на заявление WADA о нехватке доказательств в докладе Макларена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook отреагировала на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) о том, что в докладе Ричарда Макларена недостаточно доказательств о причастности россиян к допинговым нарушениям.

Дипломат привела прошлогодний комментарий МИД на решение Спортивного арбитражного суда о недопуске российской паралимпийской сборной на Игры в Рио-де-Жанейро. В тогдашнем заявлении Москвы помимо осуждения данного шага также говорилось: «Спустя какое-то время будет сказано, что это ошибка».

Сейчас же Захарова пишет, что у международных чиновников ушло полгода на то, «чтобы признать решение необоснованным». «А вот ущерб для мирового спорта еще только предстоит оценить», — добавила спикер внешнеполитического ведомства.

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24 февраля на сайте Международного олимпийского комитета опубликовано письмо генерального директора МОК Кристофа де Кеппера, адресованное, в частности, главам национальных олимпийских комитетов. В документе говорится, что на последней встрече в Лозанне 21 февраля, где анализировали доклад Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении спортсменов недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции.

В августе прошлого года Международный паралимпийский комитет отстранил сборную России в полном составе от участия в Паралимпиаде. Это решение было принято на основании доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена. Спортивный арбитражный суд и Федеральный суд Швейцарии признали решение МПК справедливым.

Доклад Макларена публиковался частями. В целом в нем речь шла о существовании в России госпрограммы поддержки допинга, а также о применении запрещенных препаратов некоторыми легкоатлетами, тяжелоатлетами и паралимпийцами.