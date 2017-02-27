Судьи военных игр в Сочи оставили итальянских ски-альпинистов с бронзой

Судейская коллегия Международного совета военного спорта (CISM) отклонила апелляцию мужской команды Италии по ски-альпинизму на присуждение штрафных баллов за нарушение правил гонки. Об этом этом Ленте.ру сообщили в пресс-службе III зимних Всемирных военных игр 2017 в понедельник, 27 февраля.

Протест был подан итальянцами утром в понедельник. В результате рассмотрения членами CISM видеозаписи соревнований, официальные результаты командной гонки по ски-альпинизму среди мужчин остались без изменений. Решением судей они сохранили третье место.

Военнослужащие из Италии — капралы Манфред Рейчегер и Даниел Антониони — лидировали почти на всем протяжении гонки, однако рефери зафиксировали нарушение правил. Выяснилось, что итальянская команда получила помощь извне. Решением судейской коллегии им был назначен штраф — две минуты дополнительного времени. В результате итальянские ски-альпинисты оказались лишь на третьей строке в списке призеров с результатом 1:57:24.

На медальной церемонии награды были вручены в соответствии с предварительным рейтингом. Первое место заняла команда Испании. Рядовые Мигель Кабальеро Ортега и Луис Альберто Эрнандо Альсага пришли к финишу за 1:56:9. Серебро досталось сборной Франции: сержант Бастьян Флери и рядовой Алексис Севенек показали время 1:56:17.

Соревнования проводились по регламенту Международной федерация ски-альпинизма (ISMF). В командной гонке помощь допускается только между членами команды.

