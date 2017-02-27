В Госдуме объяснили смысл поставленного Украине ультиматума ДНР и ЛНР

Ультиматум глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), поставленный Киеву из-за блокады, стал реакцией на попытки украинских властей действовать в обход минских соглашений. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в понедельник, 27 февраля.

«Киев сегодня идет по пути шантажа, попыток принуждения населения Донбасса играть по их правилам. Не по тем правилам, которые выработаны с участием в том числе и Украины в рамках "нормандской четверки", а именно выработанным самим Киевом, что недопустимо», — сказал депутат.

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По его мнению, украинские власти сами «углубляют пропасть», которая разделяет Донбасс с другой частью страны.

В случае, если ДНР и ЛНР перестанут поставлять уголь на Украины на фоне созданной блокады, пострадают рядовые граждане страны, отметил Швыткин.

Он подчеркнул, что Россия, хотя и не является стороной этого конфликта, заинтересована в его мирном урегулировании в соответствии с минскими соглашениями. «Мы ни в коем случае не заинтересованы в состоянии напряженной обстановки вблизи наших границ, и тем более ущемлении прав населения юго-востока Украины», — добавил парламентарий.

Ранее в понедельник главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что введут на украинских предприятиях внешнее управление, если до 1 марта не будет снята торговая блокада Донбасса. По их словам, в этом случае производство будет переориентировано на рынок России и других стран, а поставки угля на Украину прекращены.

В конце января ветераны АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донбассе) и депутаты, выступающие против торговли с ЛНР и ДНР, заблокировали узловую железнодорожную станцию Светланово, а также движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране.