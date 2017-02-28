Российские военные спортсмены выиграли медальный зачет в лыжных гонках в Сочи

В день закрытия III Всемирных зимних военных игр были подведены итоги медального зачета в лыжных гонках, сообщает корреспондент «Ленты.ру». В индивидуальном зачете среди женщин золото получила немецкая лыжница Тереза Айхорн, у мужчин — россиянин Алексей Червоткин. В командном спринте россияне получили золото как в мужском, так и в женском разрядах.

Серебро поделили французские и швейцарские лыжники. Французские спортсмены Дамьен Тарантоля и Коралин Юг-Тома заняли вторые места в индивидуальном мужском и женском зачете соответственно, кроме того Клеман Арно и Поль Голабр получили серебрянные медали, придя вторыми в командном спринте. В женском зачете лыжных гонок серебро досталось швейцарским спортсменкам Алине Ким Майер и Фабиане Вайснер.

Поль Голабр, ставший серебрянным призером в командном спринте, получил так же личную бронзу, придя третьим в индивидуальном мужском зачете, у женщин третьей стала итальянка Франческа Баудин. Она же вместе со своей соотечественницей Кьярой Понте де Зольт завоевала бронзу среди женщин в командном зачете, у мужчин в этой дисциплине третьими пришли финны Кусти Киттила и Юхо Миккинен.