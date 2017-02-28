Зюганов расслышал нотки Обамы в словах Трампа

Действия Дональда Трампа на посту президента США начинают напоминать политический стиль прежнего руководства Вашингтона. Такую точку зрения высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов на круглом столе в Госдуме, посвященном российско-американским отношениям. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 28 февраля.

«Удивительно, конечно, то, что Трамп начинает отступать, уже в его фразеологии появились нотки Обамы», — сказал Зюганов.

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Он напомнил предвыборную речь республиканца в Геттисберге. Тогда, в частности, Трамп заявил о планах увеличить военный бюджет более чем на 50 миллиардов долларов (свыше 10 процентов расходной части бюджета страны), чтобы решить «многие проблемы» так, «как они решались всегда».

«Он — продукт своей эпохи, своей страны, хотя решил отремонтировать Америку, в которой действительно, средний класс стал таять, и ситуация там серьезно внутри обострилась», — отметил Зюганов.

Коммунист считает, что Россия должна сделать соответствующие выводы из сложившейся в США ситуации. «Невозможно уверенно развиваться, проводить модернизацию, если вкладывать менее семи процентов расходной части бюджета в науку и столько же в образование. У нас в два-три раза меньше», — резюмировал лидер КПРФ.

7 февраля Зюганов признался, что самостоятельно изучил ключевые положения программы Трампа, так как на российском телевидении было об этом мало информации. Также он называл нового американского президента революционным политиком.