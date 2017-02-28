В Киеве рассказали о подготовке планов возвращения Донбасса и Крыма

Правительство Украины утвердило план возвращения неподконтрольных территорий Донбасса и разрабатывает аналогичный план по Крыму. Об этом, как сообщает телеканал «112», заявил заместитель министра по делам неподконтрольных территорий Георгий Тука.

«Концепция [возвращения Донбасса] утверждена Верховной Радой, мероприятия утверждены Кабинетом министров, именно этот план мероприятий получил полную поддержку всего мирового сообщества... Данный план был принят два месяца назад», — сказал чиновник.

Тука также заявил, что в настоящее время разрабатывается «план мероприятий» по Крыму. «Я надеюсь, что в течение месяца он будет готов, не больше», — заключил замминистра.

26 февраля глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о наличии конкретного плана по возвращению Крыма и юго-востока Украины «дипломатическим путем». «Мы имеем план, который будет реализовываться, и он совершенно не связан ни с малейшими уступками», — сказал он.

В конце декабря 2016 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ситуация в Донбассе кардинально поменяется в 2017 году. «Метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию. Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе», — отметил он.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции. В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором жители региона проголосовали за присоединение к РФ. Украина и ряд других стран считает эту территорию оккупированной. В Москве настаивают на том, что воссоединение прошло в соответствии с международным правом и вопрос возвращения полуострова обсуждению не подлежит.