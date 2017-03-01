Песков прокомментировал речь Трампа перед Конгрессом

В Кремле сочли нормальным тот факт, что президент США Дональд Трамп не упомянул о России в своей речи перед Конгрессом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду, 1 марта, передает РИА Новости.

«Он президент Соединенных Штатов Америки. Естественно, он занимается американскими делам. У нас президент Путин занимается российскими делами. Это абсолютно нормально», — сказал официальный представитель Кремля.

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Он констатировал, что у Москвы и Вашингтона есть совпадающие интересы, среди них — борьба с международным терроризмом. «Как минимум, о чем [президент России Владимир] Путин и Трамп говорили в последнем телефонном разговоре, когда Путин звонил Трампу, чтоб поздравить его с инаугурацией — это, в первую очередь, взаимодействие в области борьбы с терроризмом»? — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул вместе с тем, что пока рано говорить о том, смогут ли Россия и Соединенные Штаты стать друзьями. «Мы исполнены терпения. Ждем, когда за заявлениями (Трампа — прим. «Ленты.ру») последуют какие-то действия, которые, собственно, дадут понять, на что нам следует и можно ориентироваться в плане перспектив двусторонних российско-американских отношений», — резюмировал он.

28 февраля в своей речи перед Конгрессом Дональд Трамп заявил о намерении США найти новых друзей и создать союзы с государствами, интересы которых совпадают с интересами Соединенных Штатов. При этом республиканец подчеркнул, что он уважает право других стран выбирать свой путь. Россию в ходе выступления, большая часть которого была посвящена внутренней политике, Трамп не упомянул.