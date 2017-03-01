Забивавший мячи в свои ворота хоккеист «Водника» дисквалифицирован на полгода

Хоккеист архангельского «Водника» Олег Пивоваров получил шестимесячную дисквалификацию по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) за скандальный матч с иркутским «Байкалом-Энергией» в национальном чемпионате. Об этом в среду, 1 марта, сообщает ТАСС.

Заседание КДК состоялось в Москве 1 марта. Пивоваров, начальник Водника Дмитрий Минин и старший тренер команды Николай Ярович на нем не присутствовали. Ранее появились сообщения, что решение относительно Пивоварова будет принято даже в случае его неявки на заседание.

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Минин дисквалифицирован на 2,5 года, Ярович — на два года. Отметившиеся автоголами игроки «Байкала-Энергии» — Игорь Вассерман, Александр Егорычев, Евгений Шадрин, Илья Грачев, Павел Дубовик, Тимур Кутупов — условно дисквалифицированы на шесть месяцев.

Матч между «Водником» и «Байкалом-Энергией» состоялся 26 февраля в Архангельске и завершился поражением хозяев со счетом 9:11. Все 20 мячей хоккеисты забили в свои ворота. Минин заявил, голы команд были протестом против ФХМР. Игроки «Енисея» записали видеообращение президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его спасти русский хоккей с мячом.