ФК «Барселона» объявил об уходе главного тренера

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

«Я не буду тренером "Барселоны" со следующего сезона. Это очень тяжелое решение для меня. Я очень долго размышлял над ним. Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие. Это были три незабываемых года», — сказал Энрике.

15 февраля сообщалось, что игроки «Барселоны» разочаровались в главном тренере команды.

46-летний Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года. Под его руководством сине-гранатовые дважды стали чемпионами Испании и два раза выигрывали Кубок страны. Кроме того, в 2015 году команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне «Барселона» занимает первое место с чемпионате Испании с 57 очками после 25 туров. В активе идущего вторым «Реала» на одно очко меньше и один матч в запасе. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сине-гранатовые потерпели поражение от французского ПСЖ со счетом 0:4. Ответная игра пройдет 8 марта в Барселоне.