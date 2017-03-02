И.о. главного тренера ХК «Байкал-Энергия» назначен спортдиректор Владимир Янко

Исполняющим обязанности главного тренера иркутского клуба по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» назначен его спортивный директор Владимир Янко. Об этом в четверг, 2 марта, сообщается на сайте команды.

Клубное руководство изучило произошедшее на матче чемпионата России с архангельской командой «Водник» и решило со 2 марта расторгнуть контракт с главным тренером Евгением Ерахтиным. Также были наложены дисциплинарные взыскания на тренерский штаб. «Лишены премиальных выплат директор клуба Василий Донских, спортивный директор Владимир Янко, главный тренер команды Евгений Ерахтин и старший тренер Валерий Грачев, которому также объявлен выговор», — сказано в сообщении.

1 марта контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) дисквалифицировал начальника «Водника» Дмитрия Минина на 2,5 года, старшего тренера Николая Яровича — на два года. Днем ранее главные тренеры команд Игорь Гапанович («Водник») и Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия») были дисквалифицированы на 2,5 года, а каждый из клубов оштрафовали на 300 тысяч рублей.

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27 февраля стало известно, что результат матча между «Водником» и «Байкалом-Энергией» аннулирован. Была назначена переигровка, она состоится на нейтральном поле в Обухово 3 марта.

«Водник» и «Байкал-Энергия» забили 20 мячей в свои ворота в матче национального чемпионата 26 февраля, прошедшего в Архангельске. Поступать так начали хозяева, гости ответили тем же. Встреча завершилась поражением «Водника» со счетом 9:11.