Российский лыжник Устюгов стал вторым в последней гонке чемпионата мира

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в марафоне на 50 километров на чемпионате мира в финском Лахти. Об этом 5 марта сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 5 марта. Первое место занял канадец Алекс Харви. Он преодолел дистанцию за 1 час 46 минут 28,9 секунды. Устюгов отстал от победителя на 0,6 секунды. Третьим к финишу пришел представитель Финляндии Матти Хейккинен (плюс 1,4 секунды).

Эта гонка стала последней на мировом первенстве. В активе Устюгова пять медалей: две золотых и три серебряных. Он победил в скиатлоне и командном спринте вместе с Никитой Крюковым. Помимо марафона, он занял второе место в личном спринте и эстафете в составе сборной России.

Чемпионат мира в Лахти проходил с 22 февраля по 5 марта.