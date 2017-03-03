Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Российские лыжники завоевали серебряные медали в эстафете на чемпионате мира, который проходит в финском Лахти. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов преодолели дистанцию 4 по 10 километров за 1 час 37 минут 24,7 секунды.

Золотые медали завоевали норвежцы, опередившие россиян на 4,6 секунды. Третьими финишировали шведы, отставшие от лидера на 2 минуты 31,8 секунды.

Для Устюгова эта медаль стала четвертой на чемпионате мира в Лахти. Ранее он завоевал золото в скиатлоне и в командном спринте вместе с Никитой Крюковым, а также серебро в личном спринте свободным стилем. В общей сложности сборная России на чемпионате мира завоевали пять медалей: два золота и три серебра.

Чемпионат мира завершится 5 марта.