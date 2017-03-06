Спорт
 

Лыжник Устюгов рассказал о хранящихся в мешке для обуви медалях

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Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что хранит свои медали в мешке для обуви. Слова спортсмена приводит Матч ТВ.

«Все мои медали хранятся в черном мешке. Это мешок под кроссовки, который дали на чемпионате России. Не люблю, когда медали и кубки на виду находятся. У меня дома на видном месте они будут только после завершения карьеры. Если олимпийская медаль? Будет валяться в том же мешке», — заявил Устюгов.

На чемпионате мира, прошедшем в финском Лахти, российский спортсмен завоевал пять медалей, из них две золотые и три серебряные. Он победил в скиатлоне и командном спринте вместе с Никитой Крюковым. Также спортсмен занял второе место в марафоне, личном спринте и эстафете в составе сборной России.

Также в январе он стал победителем многодневки «Тур де Ски». Устюгов финишировал первым в шести гонках из семи.

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