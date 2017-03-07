Еще не вышедшая серия «Государственного секретаря» оскорбила Филиппины

Филиппинское посольство в США направило в американский медиахолдинг CBS обращение, в котором выразило возмущение в связи с одним из эпизодов сериала «Государственный секретарь» (Madam Secretary). Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

Серия под названием «Перерыв в дипломатии» (Break in Diplomacy) еще не вышла — она появится только 12 марта. Однако властям Филиппин не понравился трейлер 15-го эпизода третьего сезона. В ролике, размещенном на YouTube, главная героиня сериала Элизабет Маккорд бьет по лицу, по всей видимости, филиппинского лидера, который подошел к ней сзади, и разбивает ему нос.

В описании к этому видео говорится: «Элизабет шокирована, когда новый чуждый условностям президент Филиппин Дату Андрада (роль исполняет актер Джоэль де ла Фуэнте) начинает с ней заигрывать во время встречи, посвященной его отказу принять участие в договоре по урегулированию территориальных споров в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

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Как отмечает филиппинское диппредставительство, в трейлере персонаж, которого в анонсе назвали президентом этой страны, «демонстрирует неподобающее поведение» в отношении женщины. «Хотя "Государственный секретарь" — художественное произведение, в нем отражаются текущие события. В связи с этим то, как в сериале выглядят мировые лидеры, неизбежно окажет влияние на мнение аудитории о реальных людях и странах, которые они представляют», — пишут дипломаты.

Они полагают, что крайне негативный образ главы государства в сериале искажает подход Манилы к решению международных проблем. «Это также бросает тень на многолетние усилия Филиппин по защите прав женщин и отстаиванию гендерного равенства», — добавили в посольстве, призвав CBS скорректировать эпизод.

«Государственный секретарь» — сериал, премьера которого состоялась в 2014 году. В нем показано, как глава американского внешнеполитического ведомства Элизабет Маккорд, которую играет Теа Леони, справляется с различными глобальными вызовами. На данный момент вышло 14 серий третьего сезона. В первом и втором было 22 и 23 серии.

Президентом Филиппин сейчас является Родриго Дутерте, он вступил в должность 30 июня 2016 года. С тех пор он назвал главу Белого дома Барака Обаму сыном шлюхи, генсека ООН Пан Ги Муна окрестил дураком, а также послал к черту Евросоюз. Дутерте — ярый борец с наркобизнесом. Он признавался, что лично убивал подозреваемых, когда был мэром города Давао.