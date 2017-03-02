Правозащитники возмутились из-за жестокого обыска заключенных на Филиппинах

Опубликованные фотографии голых заключенных во время досмотра в филиппинской тюрьме породило волну недовольства со стороны правозащитников и последующие обвинения президента страны Родриго Дутерте в нарушении прав и свобод личности. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Заключенных в тюрьме в провинции Себу разбудили на рассвете, вывели в двор исправительного учреждения и заставили раздеться догола для досмотра на предмет хранения наркотиков. В это время полиция и военные обыскивали камеры.

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Филиппинское Федеральное управление по борьбе с наркотиками выпустило заявление, в котором говорится о нескольких пакетах с метамфетамином и марихуаной, обнаруженных в результате обыска.

Правозащитники из Amnesty International осудили действия полиции и описали инцидент как «жестокий, негуманный и унижающий достоинство человека». Их коллеги из Human Rights Watch обратили внимание властей на филиппинские законы, запрещающие пытки и жестокое обращение с заключенными. По сообщению организации, досмотр на публике и фотосъемка происходящего нарушает право на частную жизнь человека.

Губернатор Себу, в свою очередь отметил, что сотрудники проводили «техническую экспертизу». Представитель по связи с прессой Джетро Баколод (Jethro Bacolod) подчеркнул, что обыск является стандартной процедурой при рейдах.

Тюрьма в Себу прославилась в 2007 году, после опубликованного на Youtube видео, где арестаны танцуют под популярные хиты.

