Устюгов завоевал бронзу на этапе Кубка мира в спринте

Россиянин Сергей Устюгов занял третье место в индивидуальном спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Драммене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном забеге 24-летний Устюгов проиграл 3,28 секунды победителю норвежцу Эйрику Браннсдалу, преодолевшему дистанцию 1,2 километра за 2 минуты 39,35 секунды. Серебро завоевал другой норвежец Йоханнес Клэбо (+2,55 секунды).

Остальные россияне не вошли в число участников решающего забега.

6 марта Устюгов рассказал, что хранит свои медали в мешке для обуви. На завершившемся 5 марта чемпионате мира в финском Лахти россиянин выиграл пять медалей: две золотые и три серебряные.

