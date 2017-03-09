Чемпион мира в составе сборной Испании Хаби Алонсо решил завершить карьеру

Испанский полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры. Об этом футболист написал в четверг, 9 марта, в своем Twitter.

«Жил этим, любил это. Прощай, прекрасная игра», — написал 35-летний полузащитник. Из футбола он уйдет по окончании нынешнего сезона.

Алонсо выступает за «Баварию» с 2014 года, ранее он играл за испанские «Реал Сосьедад», «Эйбар» и мадридский «Реал», а также за английский «Ливерпуль». Вместе с мерсисайдцами полузащитник выиграл Лигу чемпионов (2004/05) и Суперкубок УЕФА (2005), позже сумел снова победить в главном клубном турнире Европы с «Реалом» (2013/14). В составе «Баварии» полузащитник дважды становился чемпионом Германии (2014/15, 2015/2016).

В активе хавбека 16 забитых мячей в 116 матчах в составе сборной Испании, с которой он дважды становился чемпионом Европы (2008, 2012) и завоевывал золото чемпионата мира (2010).

В текущем сезоне Алонсо провел за «Баварию» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.