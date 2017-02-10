Бывший футболист «Зенита» Тимощук завершил карьеру

Полузащитник казахстанского «Кайрата» украинец Анатолий Тимощук объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает Sportarena со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

«Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы», — рассказал 37-летний Тимощук, отметив, что на данный момент он не получал предложений от других клубов.

«Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на 100 процентов уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха», — подчеркнул футболист.

Контракт Тимощука с «Кайратом» истек в ноябре 2016 года. С того момента полузащитник находился без клуба. Также за свою карьеру футболист защищал цвета украинских «Волыни» и «Шахтера», российского «Зенита» и немецкой «Баварии». В составе национальной сборной он провел 144 поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.