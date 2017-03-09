Жители Конотопа отправили участников блокады поездов из России отвоевывать Крым

Жители города Конотоп в Сумской области Украины обругали депутата Верховной Рады от «Самопомощи» Егора Соболева и участников блокады грузового сообщения с Россией. Об этом сообщают «Украинские новости».

На видеозаписи конфликта видно, как местный житель жалуется, что его дети боятся активистов в балаклавах. «Вы в Верховной Раде, там и решайте. Что вы тут делаете» — обращается он к Соболеву. «Вы народный депутат, разжигаете войну. Ты разжигаешь войну, ты работаешь на [президента России Владимира] Путина... Твои корни где, в Крыму или в России?» — возмущается мужчина.

Когда один из участников блокады заявляет, что является уроженцем Крыма, местный житель советует ему «идти отвоевывать» полуостров.

После препирательства Соболев и другие участники блокады уходят, не пожелав продолжать диалог с жителями Конотопа.

Вечером 4 марта украинские радикалы начали блокировать ведущие в Россию железнодорожные пути в Конотопе, возведя «редут», получивший имя канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

5 марта Национальная полиция Украины возбудила по данному факту уголовное дело. В компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») в тот же день сообщили, что ситуация с блокированием движения урегулирована, активисты согласились разойтись.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Подавляющее большинство стран мира не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают на легитимности процедуры присоединения полуострова.

