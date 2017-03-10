Красноярск принял у Ханты-Мансийска эстафету зимней Спартакиады инвалидов

Красноярск принял эстафету зимней Спартакиады инвалидов, завершившейся в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Флаг Спартакиады был передан представителям оргкомитета Красноярского края на церемонии закрытия соревнований. Следующая (третья) зимняя Спартакиада инвалидов пройдет в 2021 году.

Вице-президент Паралимпийского комитета России, президент общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых» Лидия Абрамова подвела итоги соревнований: «Спортивный праздник в Ханты-Мансийске состоялся. Участники увезут с собой тепло сердец организаторов. Здесь действительно была очень теплая обстановка. Участники восхищались культурной программой. Мы рады, что приняли решение проводить Спартакиаду в Ханты-Мансийске. Я уверена, что эта Спартакиада станет для многих стартовой площадкой для покорения паралимпийских вершин», — сказала Абрамова.

Победу на второй всероссийской Спартакиаде инвалидов одержала команда Свердловской области. Соревнования прошли с 4 по 9 марта в Ханты-Мансийске. В них приняли участие спортсмены от 14 до 18 лет.