Мексиканский судья показал три красных карточки за 30 секунд

Главный судья матча 1/8 финала Кубка Мексики «Монаркас» — «Толука» Мигель Родригес в течение 30 секунд удалил трех футболистов клуба из Толука-де-Лердо. Видео появилось на YouTube-канале Univision Deportes в четверг, 9 марта.

На 84-й минуте встречи при счете 2:2 полузащитник Хесус Мендес получил вторую желтую карточку за грубую игру. После инцидента голкипер «Толуки» Альфредо Талавера вступился за одноклубника и также получил второе предупреждение. Форвард Энрике Триверио получил прямую красную карточку за толчок арбитра.

Оставшись ввосьмером, игроки «Толуки» смогли удержать ничейный исход, но в серии пенальти уступили своему сопернику со счетом 2:3.