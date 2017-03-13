Сирийская оппозиция отказалась от участия в переговорах в Астане

Делегация сирийских повстанцев отказалась участвовать в новом раунде переговоров в Астане по урегулированию ситуации в ближневосточном государстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление полковника Ахмада Отмана, который возглавляет поддерживаемую Турцией группировку «Султан Мурад».

Отман заявил, что он ждет ответа Москвы на отправленное письмо, в которой предлагает России выступить гарантом перемирия и прекратить нарушения режима прекращения огня. По его словам, российские силы продолжают наносить удары по мирным жителям, находящимся на подконтрольных повстанцам территориях. Кроме того, сирийские вооруженные силы не прекращают наступательных операций.

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Третий раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 14-15 марта.

11 марта представители сирийской вооруженной оппозиции выдвинули ряд условий для проведения переговоров. В заявлении военной делегации революционных сил Сирии в числе требований были названы перенос даты проведения астанинских переговоров, завершение обсуждения документа о механизме прекращения огня, о котором договорились в Анкаре до встречи в Астане.

В тот же день Совет Безопасности ООН призвал стороны сирийского конфликта продолжить переговоры в конструктивном ключе и без предварительных условий. Совбез признал, что продолжение политических переговоров стало возможным благодаря достигнутому в Астане соглашению о прекращении огня.