Страны-гаранты сирийского урегулирования подтвердили участие в «Астане-3»

Страны-гаранты процесса прекращения огня в Сирии подтвердили свое участие в третьем раунде переговоров в Астане. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, сообщает «Интерфакс».

«Мы получили официальное сообщение от Российской Федерации — спецпредставитель президента РФ, специальный представитель министерства иностранных дел РФ примут участие. Заместители иностранных дел Турции и Ирана заявлены на участие. Мы ожидаем подтверждения от других участников встречи», — уточнил Абдрахманов.

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Как сообщалось, третий раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 14-15 марта.

Как напоминает агентство, 11 марта представители сирийской вооруженной оппозиции выдвинули ряд условий для проведения переговоров. В заявлении военной делегации революционных сил Сирии (Military Delegation of Syrian Revolution's Forces) в числе требований были названы перенос даты проведения астанинских переговоров, завершение обсуждения документа о механизме прекращения огня, о котором договорились в Анкаре до встречи в Астане.

В тот же день Совет Безопасности ООН призвал стороны сирийского конфликта продолжить переговоры в конструктивном ключе и без предварительных условий. Совбез признал, что продолжение политических переговоров стало возможным благодаря достигнутому в Астане соглашению о прекращении огня.