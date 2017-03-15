Бывший СССР
 

Учащиеся ивано-франковской школы получили грамоты с российским флагом

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Учащиеся лицея №23 Ивано-Франковска (Украина) получили грамоты, украшенные российским флагом. Об инциденте написал на своей странице в Facebook директор учебного заведения Александр Кочинаш. Награды вручались от имени местного центра занятости.

«Все прекрасно, центр работает с детьми, дети интересуются профориентацией, вот только грамоты, точнее их дизайн, вызывают определенные вопросы», — отметил педагог. По его словам, сотрудники центра объяснили случившееся фразой «Ой, недосмотрели».

В августе 2016 года мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив приказал подчиненным выгладить все флаги, которые будут вывешены на улицах города в честь Дня независимости — почти две тысячи полотен.

Ивано-Франковск (до 1962 года — Станислав) — областной центр на западе Украины. Вошел в состав Украинской СССР в 1939 году, до этого находился на территориях Речи Посполитой, Польши, Австро-Венгрии, Западно-Украинской народной республики, снова Польши. В настоящее время наряду со Львовом считается центром украинского национализма.

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