В Москве устроят парад трамваев

В Москве 15 апреля пройдет ежегодный парад трамваев. Об этом в среду, 15 марта, сообщает сетевое издание m24.ru со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».

На Чистопрудном бульваре можно будет увидеть 16 уникальных трамвайных вагонов разных времен, в том числе запряженную лошадьми конку XIX века. Рядом с каждым экспонатом будут находиться артисты в костюмах соответствующих эпох. Гости смогут войти в салоны старинных транспортных средств.

На выставке также покажут рельсоочистительный вагон, вагон-вышку для обслуживания контактной сети и коллекцию ретро-автомобилей. Юные гости праздника смогут сделать модель трамвая из картона и раскрасить ее.

1 марта Национальная служба новостей (НСН) сообщила, что Мосгордума учредила День транспорта. Праздник будет отмечаться в столице во вторую субботу июля. В этот день в Москве будут проводиться мероприятия, посвященные водителям различных транспортных средств.

Новый праздник связан с годовщиной запуска конки — первого городского транспорта Москвы. Конно-железная городская дорога начала работать в столице 7 июля 1872 года.