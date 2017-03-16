В России впервые разработают 12-летний стратегический прогноз развития

В России впервые приступили к разработке стратегического прогноза на 12 лет вперед. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности.

Проект прогноза, как отмечается в сообщении, представлен на экспертизу в правительство и рассматривается рабочими группами в Совбезе.

Указано, что стратегический прогноз должен стать основой для выработки и принятия решений при различных вариантах развития ситуации в стране и в мире. Он разрабатывался по поручению президента России с учетом данных, предоставленных федеральными и региональными властями, а также Российской академией наук.

Корректировка стратегического прогноза будет осуществляться каждые шесть лет.

Федеральный закон номер 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» был принят летом 2014 года. Он определяет обязанности органов государственной власти в общей задаче по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития России и обеспечения национальной безопасности.