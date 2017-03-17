Около офиса русской радиостанции на Кипре произошел взрыв

В здании бизнес-центра, где расположен офис русской радиостанции Russian Wave, в городе Лимасол на Кипре произошел взрыв. Об этом написал на своей странице в Facebook бизнесмен Сергей Лаврухин.

«По информации полиции, из-за возникшего пожара перекрыто движение в районе, пожарные пытаются потушить огонь», — говорится в сообщении Кипрского агентства новостей.

Взрыв произошел в 07:45 по местному времени (08:45 мск), передает РИА Новости.

По словам Лаврухина, в этот момент в редакции радиостанции никто не должен был находиться. В настоящее время огнем охвачены первый и второй этажи, офис Russian Wave находится на третьем этаже.

Причины произошедшего выясняются.

