В последней женской гонке КМ победила норвежская биатлонистка

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф победила в масс-старте на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 19 марта. Экхофф преодолела дистанцию за 34 минуты 23,1 секунды (один промах). Серебряную медаль завоевала представительница Чехии Габриэла Коукалова, уступившая победительнице 22,6 секунды (один промах). Третьей стала спортсменка из Финляндии Кайса Макарайнен, отставшая на 34,5 секунды (два промаха).

Россиянка Татьяна Акимова пришла к финишу 29-й, уступив Экхофф 3 минуты 24,6 секунды (допустила три промаха).

Этап Кубка мира в Холменколлене — заключительный в сезоне 2016/2017. Он завершится 19 марта мужским масс-стартом.