Российский дизайнер разработал виртуальную примерочную

Российский дизайнер и основательница бренда Not Addicted Катя Бакуменко разработала онлайн-приложение, которое будет выполнять функции виртуальной примерочной. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Ленты.ру в понедельник, 20 марта.

Приложение Beautify автоматически определяет цвет волос, глаз и кожи и предлагает готовые образы в зависимости от выбранного стиля. Бета-версию проекта планируют запустить в начале лета.

Фото: пресс-служба Beautify 1 /4

Стилисты Not Addicted подбирают одежду основываясь на правилах колористики. «Цветотип — это сезонный метод: зима, весна, лето осень. Обобщая информацию о цветотипах, можно сказать, что они сочетают в себе три характеристики. Наша задача — определить главную. Она и будет колоритом», — сказала стилист Маруся Мейер.