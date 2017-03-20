Сирийцам предложили бороться с террористами как на Северном Кавказе

Россия готова поделиться с Сирией опытом борьбы с терроризмом, который она получила на Северном Кавказе. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, лидер думской фракции «Единой России» Владимир Васильев в понедельник, 20 марта, сообщает ТАСС.

Парламентарий отметил, что Россия «заплатила страшную цену за то, чтобы остановить международный терроризм на Северном Кавказе».

«Мы располагаем определенным опытом, который готовы вместе с вами обсуждать и использовать, если вам это покажется правильным», — сказал Васильев на встрече российских депутатов и членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с председателем парламента Сирии Хадией Аббас.

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Вице-спикер Думы также подчеркнул, что у России не было другого выбора, кроме как поддержать «священную борьбу» сирийских властей с радикальным терроризмом.

Ранее в понедельник сообщалось, что в состав российский делегации, приехавшей в Сирию, входят парламентарии от всех четырех думских фракций. В группу от ПАСЕ вошли парламентарии из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

13 февраля координатор депутатской группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин сообщил, что российские парламентарии пригласили сирийских коллег в Москву. Помимо столицы, они могут посетить Грозный, отмечал Саблин.

