Российские депутаты собрались свозить сирийских коллег в Грозный

Российские парламентарии пригласили сирийских коллег посетить Россию в апреле. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил координатор депутатской группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин («Единая Россия») по итогам поездки в республику, передает ТАСС.

«Возможно, не только в Москву поедем. Съездим, например, в Грозный», — отметил депутат Госдумы.

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Группа российских парламентариев прибыла в Сирию 6 февраля. В ходе поездки они посетили Алеппо, российскую авиабазу Хмеймим, встретились с председателем сирийского парламента Хадией Аббас и президентом республики Башаром Асадом.

По ее итогам один из членов депутатской группы Госдумы по связям с сирийским парламентом Александр Ющенко заявил, что информация о плохом самочувствии Асада не соответствует действительности. Его коллега Сергей Гаврилов также подчеркнул, что сирийский лидер находится в хорошей физической форме.

После первого заседания депутатской группы 13 января сообщалось, что российские парламентарии планируют летать в Сирийскую Арабскую Республику дважды в год и столько же принимать ответные визиты.