В Госдуме констатировали пробуждение сирийской оппозиции

Умеренная сирийская оппозиция изменила отношение к экстремистской группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) действующей на территории страны. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

«В стане умеренной оппозиции произошло некоторое пробуждение. Она больше не хочет быть инструментом для достижений целей ИГ. И это пробуждение в некоторой степени помогает нашим и сирийским подразделениям более эффективно действовать», — сказал Швыткин.

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Он подчеркнул, что оппозицию удалось подвигнуть на участие в переговорах в Астане. «На мой взгляд, это объясняется реакцией мирного населения на происходящее. Ни в одной стране, тем более если там полыхает, как в Сирии, мирное население не желает войны», — отметил он.

15 марта в столице Казахстана завершился основной этап третьего раунда переговоров по сирийскому урегулированию. В этот раз вооруженная оппозиция в них не участвовала, однако глава российской делегации Александр Лаврентьев по итогам переговоров заявил, что повстанцы собираются прибыть в Астану утром 16 марта. «В этой связи оставляем часть делегации мы, часть делегаций — Турция и Иран для проведения подробных консультаций», — сказал он.

Впервые делегация вооруженной оппозиции села за стол переговоров с представителями официального Дамаска 23-24 января в Астане. В ходе обсуждений российская делегация передала представителям оппозиции предложения о поправках в Конституцию САР.