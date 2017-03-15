Сирия обвинила Турцию в препятствовании процессу мирного урегулирования

Турция нацелена на то, чтобы препятствовать астанинскому процессу, поэтому делегация сирийской вооруженной оппозиции не прибыла на переговоры. Об этом заявил представитель Дамаска по итогам встречи в Астане Башар Джаафари, сообщает «Интерфакс».

По его словам, сирийская правительственная делегация выразила готовность обсуждать все вопросы, которые могут внести вклад в прекращение кровопролития в стране и положить конец терроризму.

Материалы по теме Сирия: война миров или будущее сегодня Контуры завтрашнего миропорядка и промежуточный итог ближневосточного конфликта

15 марта в столице Казахстана завершился третий раунд переговоров по сирийскому урегулированию. Как сообщил по его итогам глава российской делегации Александр Лаврентьев, представители сирийской вооруженной оппозиции собираются прибыть в Астану утром 16 марта. «В этой связи оставляем часть делегации мы, часть делегаций — Турция и Иран для проведения подробных консультаций. Считаем, что переговоры между странами-гарантами и делегации сирийской вооруженной оппозиции в Астане должны быть обязательно продолжены», — заявил он.

Накануне встречи в Астане представители сирийской вооруженной оппозиции выдвинули несколько предварительных условий для проведения переговоров. В заявлении делегации революционных сил Сирии (Military Delegation of Syrian Revolution's Forces) в числе требований были названы перенос даты проведения астанинских переговоров и завершение обсуждения документа о механизме прекращения огня.