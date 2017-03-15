Косачев приветствовал участие Ирана в сирийском урегулировании

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что подключение Ирана к сирийскому урегулированию является важным элементом для достижения полноформатного режима прекращения огня. Об этом парламентарий сообщил в ходе видеомоста Москва — Тегеран, передает «Интерфакс».

«Разумеется, мы далеки от того, чтобы утверждать, что подходы России и Ирана совпадают стопроцентно, это не так. И мы убеждены в том, что межпарламентский диалог, включая формат телемостов, может и призван способствовать тому, чтобы преодолевать имеющиеся противоречия и еще больше сближать наши позиции в интересах политического урегулирования в Сирии», — сказал он.

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15 марта стало известно, что Исламская республика официально получила статус страны-гаранта соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии наряду с Россией и Турцией.

Ранее в марте Косачев заявил, что борьба с терроризмом в Сирийской Арабской Республике станет максимально эффективной только при координации действий всех сторон, включая правительственные войска, Воздушно-космические силы (ВКС) России и западную коалицию. Он подчеркнул, что российская сторона готова к сотрудничеству и демонстрирует это, в частности, взаимодействуя с Ираном и Турцией.