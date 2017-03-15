Иран получил статус гаранта сирийского перемирия

Иран официально стал страной-гарантом соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии наряду с Россией и Турцией. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает ТАСС.

По словам Лаврентьева, это решение является важным итогом переговоров в Астане. Глава российской делегации также заявил, что определенные силы намерены воспрепятствовать мирным переговорам и выступают за военное разрешение кризиса в Сирии. Он сообщил, что представители сирийской вооруженной оппозиции собираются прибыть в Астану утром 16 марта.

Материалы по теме Сирия: война миров или будущее сегодня Контуры завтрашнего миропорядка и промежуточный итог ближневосточного конфликта

«В этой связи оставляем часть делегации мы, часть делегаций — Турция и Иран, для проведения подробных консультаций. Считаем, что переговоры между странами-гарантами и делегации сирийской вооруженной оппозиции в Астане должны быть обязательно продолжены», — цитирует Лаврентьева «Интерфакс».

11 марта представители сирийской вооруженной оппозиции выдвинули ряд условий для проведения переговоров. В заявлении делегации революционных сил Сирии (Military Delegation of Syrian Revolution's Forces) в числе требований были названы перенос даты проведения астанинских переговоров, завершение обсуждения документа о механизме прекращения огня.

В тот же день Совет Безопасности ООН призвал стороны сирийского конфликта продолжить переговоры в конструктивном ключе без каких-либо предварительных условий.