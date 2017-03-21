Милонов отказался бояться главу Великой Ложи России

Депутат Госдумы Виталий Милонов, обратившийся в прокуратуру с просьбой проверить деятельность масонских организаций на территории России, заявил, что не боится встретиться с главой Великой Ложи России (ВЛР) Андреем Богдановым. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 21 марта.

«С нетерпением буду ожидать ответа генерального прокурора, готов лично участвовать во всевозможных проверках, экспертных оценках, — сказал парламентарий. — По итогам работы органов я не боюсь встретиться с господином Богдановым в любых инстанциях».

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О том, что Милонов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить действующие в России масонские сообщества, стало известно ранее во вторник. По его мнению, они пытаются вмешиваться во внутреннюю политику страны.

Богданов заявил, что готов ответить на все вопросы правоохранительных органов, если это потребуется. Милонову он напомнил, что в рядах вольных каменщиков состояли известные российские деятели.

ВЛР была создана в июне 1995 года. Она стала первой национальной великой ложей, созданной после запрета масонства в 1822 году. «Масонство — это свободное сообщество независимых людей безотносительно к их вероисповеданию, стремящееся к осуществлению идеалов мира, любви и братства», — говорится на сайте организации. Ее глава Андрей Богданов в 2008 году баллотировался на пост президента России.