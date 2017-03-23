На месте убийства Вороненкова появился розовый Чебурашка

В центре Киева у здания отеля «Премьер-Палас», где в четверг, 23 марта, был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, прогуливался розовый Чебурашка — человек в костюме ростовой куклы. Соответствующее видео опубликовал на своем YouTube-канале украинский блогер и журналист Анатолий Шарий.

На записи запечатлено, как Чебурашка подходит к месту преступления, на пересечении бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы. К видео сделана следующая подпись: «Чебурашка веселит полицию на месте убийства».

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Ранее в четверг Шарий заявил в телеэфире, что бывший российский парламентарий хотел стать «сакральной жертвой». «Я могу сказать, что Вороненков сделал все, чтобы стать эталонной сакральной жертвой. Я как понимаю, он очень сильно хотел этого», — заявил блогер.

Вороненков был расстрелян 23 марта в центре Киева. Охранник бывшего народного избранника, получивший ранение в область сердца, успел выстрелить в убийцу. Позднее киллер скончался в больнице.

Шарий известен как автор громких журналистских расследований, в основном по теме организованной преступности на Украине и борьбы с ней. Его материалы о «крышевании» наркоторговли Управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков привели к увольнению нескольких высокопоставленных офицеров.